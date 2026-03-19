Среща на върха за войните и високите цени

Лидерите на страните от ЕС се събраха на среща на върха в Брюксел. Основните теми в разговорите ще бъдат войните в Иран и Украйна и високите цени на енергията. В навечерието на срещата България и още девет държави от общността поискаха задълбочен преглед на системата за търговия с емисии като начин за смекчаване на въздействието от високите цени на горивата в момента.

Барт де Вевер, премиер на Белгия: „Цените на енергията са топ приоритет. Те бяха мой абсолютен топ приоритет и още преди войната в Близкия изток. Сега вече това е спешен въпрос и за европейския дневен ред след събитията, които наблюдаваме в Близкия изток."





Виктор Орбан - премиер на Унгария: „Това е съществен въпрос, не говорим за политика. А за въпрос, който е екзистециален за Унгария - да си получим петрола. Без това всички домакинства в Унгария и компаниите ще банкрутират. Това не е шега, не е политическа игра. Зеленски трябва да разбере, че не е игра."

Андрей Гюров - служебен министър-председател: „Както знаете в тази ситуация цените на нефтопродуктите продължавата да се покачват. Нито една държава не може по най-добрия начин да посрещне тези предизвикателства. Но това, което ние правим и винаги е било целта на служебното правителство - да бъдем много таргетирани към най-уязвимите групи, за да могат парите да достигнат до тези хора възможно най-бързо."