Среща Радев – Мицотакис: Работи се за увеличаване на капацитета на интерконектора България – Гърция

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пристигна у нас днес за среща с Румен Радев – един от най-важните акценти и за двете ни страни – енергийната и транспортна свързаност.

Отношенията между България и Гърция са се превърнали в стратегическо партньорство, отбеляза премиерът Румен Радев. Двамата лидери коментираха, че се работи по въпроса за увеличаване капацитета на интерконектора Гърция – България до 5 милиарда кубически метра на година.

Румен Радев, министър-председател: "Връзката между нашите електрически енергийни системи и капацитета за пренос на зелена енергия по бъдещите коридори - всичко това вече променя енергийната карта на Европа."

Относно транспортната свързаност двамата лидери коментираха изграждане на магистрала от юг на север.

Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция: "Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да включва пътища, железници и железопътни връзки, които да свързват гръцките пристанища и стигат до Украйна и това изисква сътрудничеството и на България, и на Румъния."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Румен Радев, министър-председател: "Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гръцки пристанища."

Мицотакис поиска дългосрочно споразумение за водите на реките, които се вливат в Гърция.

Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция: "Бих искал да подчертая нуждата да постигнем едно дългосрочно споразумение за трансграничните води на Арда, Места и Марица. По този начин ние ще можем да си планираме инвестициите, като този въпрос се отнася както до земеделието, така и до климатичните промени."

И двамата лидери се обединиха за разширяване на сътрудничеството в сферата на отбраната.