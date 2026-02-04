БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срутище затвори пътя Велинград - Сърница

Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
срутище затвори пътя велинград ndash сърница
Голямо срутище затвори за движение пътя Велинград - Сърница. При инцидента няма пострадали. По-голямата част от засегнатия участък, който се намира на територията на община Велинград, е грубо почистена. След падналите снеговалежи обаче експертите отчитат продължаващо откъсване на скални маси, което създава риск за живота и здравето на хората.

Това съобщи областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, която заедно с директора на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е извършила оглед на място. Очаква се фирма "Геозащита" да направи обследване на ската над засегнатия участък, за да се прецени необходимостта от допълнително обрушване и укрепване на терена.

Предстоят и дейности по почистване на коритото на река Рибна, която също е засегната от активиралото се срутище.

По-рано през деня областният управител и директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Ангел Ангелов са провели среща с кмета на община Велинград Костадин Коев и представители на институциите. На нея са обсъдени съвместните аварийно-възстановителни дейности.

Движението по пътя Велинград - Сърница, при километър 16 след разклона за село Кръстава, остава ограничено поради свличане на скални маси. Обходният маршрут е през Сърница - Батак - Пещера - Пазарджик и обратно. Трафикът се регулира от служители на "Пътна полиция".

