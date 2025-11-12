Стабилен Везенков и три поред за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков се представи на висота и помогна на Олимпиакос да извоюва трети пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Жалгирис с 95:78 в среща от десетия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас се превърна в пълен господар още от самото начало и това бе достатъчно да сложи край на успешната серия от четири последователни успеха в турнира на богатите на състава, воден от Томас Масиулис.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и не разочарова. Българският национал остана на крачка от дабъл-дабъл, помагайки на гърците за убедителното представяне. Крилото се прибра в съблекалнята с 14 точки, 8 борби и 2 асистенции за 29 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/8 от средна дистанция, 0/2 отвъд дъгата и 4/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Успехът на "червено-белите" бе помрачен от контузията на Кийнън Еванс, който напусна игра още в началото на мача.

Тимът от Пирея се намира на третото място във временното класиране с по седем победи и три загуби, а литовците са със същия баланс и заемат втората позиция. На 14 ноември (петък) Везенков и компания ще имат визита на Армани Олимпия Милано, докато Жалгирис ще влезе в ролята на гост срещу Дубай.

Надлъгване имаше само в откриващите минути. В следващия момент Тайлър Дорси и Никола Милутинов се превърнаха в кошмар за литовската защита, давайки тон на домакините по пътя към двуцифрената преднина. Гостите не намериха отговор и гърците си извоюваха разлика от 14 точки в края на встъпителния период.

Александър Везенков пое диригентската палка в началото на следващата десетка и преднината на „червено-белите“ остана непокътната. Силвен Франсиско демонстрира реализаторските си възможности в опит да запали искрата за литовците, но Сейбън Лий уби тези желания и тимът от Пирея се оттегли в съблекалнята при 50:36.

Томас Уолкъп, Везенков, Дорси и Милутинов вдъхнаха нова доза спокойствие на действащия шампион в Гърция, който на старта на третата част погледна още по-смело към двуцифрената преднина. Гардът на „зелените“ падна и актуалният бронзов медалист в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент се радваше на 19-точков актив след 30 минути игрово време. По този начин заключителната четвърт се превърна в протоколна и това бе всичко.

Тайлър Дорси изригна за "червено-белите" със своите 30 точки, включително и с 5 успешни стрелби отвъд дъгата. Никола Милутинов се отчете с 16 и 8 борби.

Силвен Франсиско финишира с 15 точки за Жалгирис. Моузес Райт регистрира 13 и 10 борби, Дейвидас Сирвидис записа 12 и 5 овладени под двата ринга топки.