БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стабилен Везенков и три поред за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Българският национал бе сред основните фактори за още един верен ход в турнира на богатите.

Стабилен Везенков и три поред за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: euroleaguebasketball.net
Слушай новината

Александър Везенков се представи на висота и помогна на Олимпиакос да извоюва трети пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Жалгирис с 95:78 в среща от десетия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас се превърна в пълен господар още от самото начало и това бе достатъчно да сложи край на успешната серия от четири последователни успеха в турнира на богатите на състава, воден от Томас Масиулис.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и не разочарова. Българският национал остана на крачка от дабъл-дабъл, помагайки на гърците за убедителното представяне. Крилото се прибра в съблекалнята с 14 точки, 8 борби и 2 асистенции за 29 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/8 от средна дистанция, 0/2 отвъд дъгата и 4/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Успехът на "червено-белите" бе помрачен от контузията на Кийнън Еванс, който напусна игра още в началото на мача.

Тимът от Пирея се намира на третото място във временното класиране с по седем победи и три загуби, а литовците са със същия баланс и заемат втората позиция. На 14 ноември (петък) Везенков и компания ще имат визита на Армани Олимпия Милано, докато Жалгирис ще влезе в ролята на гост срещу Дубай.

Надлъгване имаше само в откриващите минути. В следващия момент Тайлър Дорси и Никола Милутинов се превърнаха в кошмар за литовската защита, давайки тон на домакините по пътя към двуцифрената преднина. Гостите не намериха отговор и гърците си извоюваха разлика от 14 точки в края на встъпителния период.

Александър Везенков пое диригентската палка в началото на следващата десетка и преднината на „червено-белите“ остана непокътната. Силвен Франсиско демонстрира реализаторските си възможности в опит да запали искрата за литовците, но Сейбън Лий уби тези желания и тимът от Пирея се оттегли в съблекалнята при 50:36.

Томас Уолкъп, Везенков, Дорси и Милутинов вдъхнаха нова доза спокойствие на действащия шампион в Гърция, който на старта на третата част погледна още по-смело към двуцифрената преднина. Гардът на „зелените“ падна и актуалният бронзов медалист в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент се радваше на 19-точков актив след 30 минути игрово време. По този начин заключителната четвърт се превърна в протоколна и това бе всичко.

Тайлър Дорси изригна за "червено-белите" със своите 30 точки, включително и с 5 успешни стрелби отвъд дъгата. Никола Милутинов се отчете с 16 и 8 борби.

Силвен Франсиско финишира с 15 точки за Жалгирис. Моузес Райт регистрира 13 и 10 борби, Дейвидас Сирвидис записа 12 и 5 овладени под двата ринга топки.

#Евролига 2025/26 #БК Жалгирис #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
2
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
4
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
5
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
6
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
5
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Баскетбол

Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп
Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп
Драма лиши Спартак Плевен от успех в Европейската северна лига Драма лиши Спартак Плевен от успех в Европейската северна лига
Чете се за: 03:35 мин.
Рилски спортист навакса пасив от 20 точки, но се размина с нов успех в Европа Рилски спортист навакса пасив от 20 точки, но се размина с нов успех в Европа
Чете се за: 02:45 мин.
Таня Гатева: Сега приличаме на отбор и то с доста по-дълга ротация Таня Гатева: Сега приличаме на отбор и то с доста по-дълга ротация
Чете се за: 01:45 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027 България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:00 мин.
Деница Манолова отпадна от състава на България за мача с Азербайджан от квалификациите за Евробаскет 2027 Деница Манолова отпадна от състава на България за мача с Азербайджан от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл" Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Мерките срещу мръсния въздух: От 1 декември влиза в сила...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Приключение с балон от Германия до България: Рисковано пътуване...
Чете се за: 02:45 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ