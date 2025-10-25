БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стамен Белчев: Разочарован съм от това, което направихме през второто полувреме.

Стамен Белчев: Разочарован съм от това, което направихме през второто полувреме.

Безобразно и безидейно държане на топката в средата на терена, поясни наставникът на Септември.

Стамен Белчев имаше своите забележки към играта на Септември при осмата загуба в Първа лига. Столичният допусна обрат срещу Ботев Враца след 1:2 на Стадион „Христо Ботев“. Старши треньорът изрази своето недоволство от представянето на столичани.

Наистина е така, загубихме спечелен мач, но футболистите си помислиха след червения картон и нашия гол, че мачът е решен, и това ни изигра лоша шега. Много съм разочарован от това, което направихме през второто полувреме. Безобразно и безидейно държане на топката в средата на терена, което устройваше домакините, които си дочакаха шансовете“, започна той.

Надявам се тази загуба да не повлияе. Ще работим върху това, както винаги сме работили – докато съдията не свири край, трябва да играем и да се борим. Тотално разочарование има у мен. На Виктор Очаи скулата му е цепната, а Мой Пара има проблеми с глезените“, завърши Белчев.

