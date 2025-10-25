БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Ботев Враца отказа Септември в рамките на 3 минути

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Врачани спряха негативната си серия в Първа лига.

Ботев Враца отказа Септември в рамките на 3 минути
Снимка: БТА
Слушай новината

Ботев Враца спря негативната си серия от две поредни загуби в Първа лига. Момчетата на Тодор Симов отказаха Септември с 2:1 в мач от 13-ия кръг.

На Стадион „Христо Ботев“ Стоян Стоичков даде преднина на гостите в началото на второто полувреме, но Радослав Цонев бе точен от дузпа, а Даниел Генов също отбеляза, като двамата вкараха в рамките на 3 минути, за да пратят успеха в лагера на врачани.

Отборът от Враца се намира на шестото място със 17 точки, а играчите на Стамен Белчев са 13-ти във временното подреждане на българския елит с 11. На 3 ноември (понеделник) Ботев ще приеме ЦСКА 1948. От своя страна Септември ще бъде домакин на Славия два дни по-рано.

Още в началото на срещата гостите създадоха отлична възможност, която бе пропусната от Бертран Фурие. Домакините от Ботев отговориха с удар на Божидар Пенчев от дистанция, който премина над вратата.

В 27-ата минута Септември създаде най-добрата възможност до този момент. Галин Иванов изведе Стоян Стоичков сам срещу Димитър Евтимов, но опитният страж спаси.

Три минути преди края на редовното време на първата част Илия Юруков получи втори жълт картон и съответно червен. Футболистът на Ботев влезе опасно в краката на Галин Иванов и съдията Радослав Гидженов веднага го санкционира.

Веднага след подновяването на играта Септември пропиля нова добра възможност. Мой Пара остана сам в наказателното поле, но стреля неточно. Все пак в 52-ата минута гостите от София откриха резултата. Защитникът на врачани Ариан Кабаши не се намеси убедително и Стоян Стоичков отне топката и я прати в мрежата.

Робин Шутен можеше да удвои в 76-ата минута, но Евтимов се справи на ниво. Така се стигна до 82-ата минута, когато удар на Ромееш Ивей се отби от ръката на Бауренски и след справка с ВАР Гидженов отсъди дузпа, която бе реализирана от Радослав Цонев.

В 85-ата минута Даниел Генов донесе пълен обрат за Ботев. Нападателят се измъкна в наказателното поле и прати топката във вратата, пазена от Янко Георгиев.

#ПФК Септември #Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Враца

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
3
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
4
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
Хърватия върна задължителната военна служба
5
Хърватия върна задължителната военна служба
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото
6
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Футбол

Гредата попречи на Черно море да победи Славия в столицата
Гредата попречи на Черно море да победи Славия в столицата
Първа лига: Славия - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Тодор Симов: Стигнахме до победата с воля и характер Тодор Симов: Стигнахме до победата с воля и характер
Чете се за: 00:57 мин.
Стамен Белчев: Разочарован съм от това, което направихме през второто полувреме. Стамен Белчев: Разочарован съм от това, което направихме през второто полувреме.
Чете се за: 01:17 мин.
Славия почете Александър Шаламанов Славия почете Александър Шаламанов
Чете се за: 00:37 мин.
Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт" Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Лувърът премести част от бижутата си
Чете се за: 02:07 мин.
По света
В Латинска Америка арестуваха 225 души за престъпления срещу дивата...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ