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Станимир Стоилов преследва първа точка срещу Галатасарай

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Спорт
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Гьозтепе гостува на турския шампион в Истанбул, който остава единственият отбор в Суперлигата, срещу когото Мъри няма спечелена точка

Станимир Стоилов преследва първа точка срещу Галатасарай
Снимка: БГНЕС
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Гьозтепе на Станимир Стоилов се изправя пред едно от най-сериозните си изпитания от началото на сезона в турската Суперлига. Тимът от Измир гостува на действащия шампион Галатасарай в събота, 29 август, от 21:30 часа в двубой от третия кръг на първенството.

Срещата има допълнителен заряд за българския специалист. Галатасарай е единственият отбор в Суперлигата, срещу когото Стоилов все още не е успявал да спечели дори точка начело на Гьозтепе.

Откакто Мъри води отбора от Измир, двата тима са се срещали три пъти, като и трите двубоя са завършили с победа за Галатасарай – 2:1, 2:0 и 3:1. Сега Стоилов ще направи нов опит да прекъсне негативната серия срещу турския шампион.

Началото на сезона не е особено успешно за Гьозтепе. Отборът все още търси първата си победа, след като стартира със зрелищно равенство 3:3 при гостуването на Самсунспор, а след това допусна поражение с 0:1 от лидера Генчлербирлиги пред собствена публика.

Галатасарай също показа колебания в началото. "Чим Бом“ стигна трудно до равенство 2:2 срещу Корум у дома, като Виктор Осимен спаси точката с изравнително попадение в 90-ата минута, въпреки че съперникът вече беше останал с човек по-малко.

Във втория кръг обаче шампионите демонстрираха далеч по-убедително лице и разгромиха Ерзурумспор с 4:0 като гости.

Предимството на домакинския терен и подкрепата от трибуните поставят Галатасарай в ролята на фаворит. За Гьозтепе обаче двубоят е възможност не само да сложи край на негативната серия срещу гранда от Истанбул, но и да даде тласък на сезона си с първи успех.

Така Станимир Стоилов и футболистите му се отправят към "Али Сами Йен“ с амбицията за първи път да си тръгнат с точки от сблъсък с Галатасарай.

#Турска Суперлига 2026/2027 #ФК Гьозтепе #ФК Галатасарай

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