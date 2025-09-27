Станислав Генчев: Много трудно се играе срещу 14 човека

Локомотив (София) взе точка от ЦСКА – 1:1, а наставникът на „железничарите“ Станислав Генчев беше доволен от този факт. Младият наставник се изказа и доста отстро срещу съдиите в двубоя.

„Първо, искам да поздравя футболистите за начина, по който изиграха мача, характера, който показаха. Мисля, че бяхме по-добър отбор на терена. Вкарахме един гол, пропуснахме още три. Много рядко ще говоря за съдиите, но ще го кажа - много трудно се играе срещу 14 човека. ЦСКА е добър отбор, няма нужда от такава помощ. ВАР съдията ми казва, че не се вижда добре за дузпата, а има игра с ръка, която спира топката, отиваща в наш футболист. Спестен червен картон на съперника", коментира Генчев.

„И през първото полувреме имахме по-чистите ситуации за гол, макар и по-малко от второто. Тогава променихме малко настройката на игра. Категорично бяхме по-добрият отбор. Тимът играеше много добре и не виждах защо да сменям някой, всички играха добре, доволен съм от всички, включително и от резервите", добави Генчев.