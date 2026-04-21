Стара Загора приема турнира за Купата на България по бокс

Стара Загора е домакин на първия кръг от Държавното лично-отборно първенство по бокс за мъже и жени, който ще се проведе до 25 април. Надпреварата има и статут на турнир за Купата на България, като в нея участие ще вземат близо 130 състезатели от около 60 клуба в страната.

Състезанието събира част от най-добрите български боксьори в момента, включително утвърдени имена от националните отбори. При мъжете сред акцентите е участието на бронзовия олимпийски медалист от Париж 2024 Хавиер Ибанес, който ще бъде сред основните претенденти за отличията в своята категория.

При жените вниманието привлича младата надежда Христеа Нинова, която продължава да се утвърждава като едно от перспективните имена в българския бокс.

Очаква се турнирът да предложи оспорвани срещи и високо ниво на конкуренция, като ще даде възможност на националните състезатели да проверят формата си в началото на сезона и да затвърдят позициите си в представителните тимове.