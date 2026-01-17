Стефан-Александър Кюмюрджиев достигна до полуфиналните репешажи на европейското по шорттрек

Стефан-Александър Кюмюрджиев се класира за полуфиналните репешажи на 1500 метра на европейското първенство по шорттрек за мъже и жени, което се провежда в Тилбург, Нидерландия.

Българският състезател завърши втори в четвъртата четвъртфинална серия с време 2:25.365 минути, отстъпвайки единствено на украинеца Тимофей Хохелко, който финишира за 2:24.665. В последвалите полуфинали Кюмюрджиев се нареди шести във втората серия, записвайки резултат от 2:29.427 минути.

Другият български представител Асен Гюров не успя да продължи напред, след като получи наказание в четвъртата серия на четвъртфиналите. В спринта на 500 метра Максим Максимов също отпадна, след като зае трето място в петата четвъртфинална серия с време 42.972 секунди.

Европейската титла на 1500 метра бе спечелена от представителя на домакините Йенс Ван т’Вут с време 2:28.011 минути. Нидерландецът триумфира и на 500 метра, където завоюва златото с резултат 40.848 секунди.