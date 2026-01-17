Стефан-Александър Кюмюрджиев достигна до полуфиналните репешажи на европейското по шорттрек

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Титлата на 1500 метра бе спечелена от представителя на домакините Йенс Ван т’Вут.

Стефан-Александър Кюмюрджиев
Снимка: БТА
Слушай новината

Стефан-Александър Кюмюрджиев се класира за полуфиналните репешажи на 1500 метра на европейското първенство по шорттрек за мъже и жени, което се провежда в Тилбург, Нидерландия.

Българският състезател завърши втори в четвъртата четвъртфинална серия с време 2:25.365 минути, отстъпвайки единствено на украинеца Тимофей Хохелко, който финишира за 2:24.665. В последвалите полуфинали Кюмюрджиев се нареди шести във втората серия, записвайки резултат от 2:29.427 минути.

Другият български представител Асен Гюров не успя да продължи напред, след като получи наказание в четвъртата серия на четвъртфиналите. В спринта на 500 метра Максим Максимов също отпадна, след като зае трето място в петата четвъртфинална серия с време 42.972 секунди.

Европейската титла на 1500 метра бе спечелена от представителя на домакините Йенс Ван т’Вут с време 2:28.011 минути. Нидерландецът триумфира и на 500 метра, където завоюва златото с резултат 40.848 секунди.

#Стефан-Александър Кюмюрджиев #Европейско първенство по шорттрек

