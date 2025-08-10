Стефан Велков се разписа при загуба на Вейле в датската Суперлига

Тимът на българския защитник Стефан Велков Вейле загуби от Брьондби с 1:2 при гостуването си в четвъртия кръг на датската Суперлига.

Юношата на Славия вкара гола за своя тим в 29-ата минута след асистенция на Кристиан Сьоренсен. Българинът обаче успя само да намали резултата, след като Николай Валис и Луис Бинкс бяха дали комфортна преднина за Брьонбди.

В началото на втората част Велков получи жълт картон.

Тимът му Вейле е на седмо място във временното класиране с 4 точки от 4 мача, докато Брьондби е втори след лидера ФК Копенхаген.