Стефани Стоева и Цветина Попиванова си гарантираха три медала на турнира в Кардиф

Стефани Стоева и Цветина Попиванова си гарантираха три медала от международния турнир по бадминтон от „International Series“ в Кардиф (Уелс).

Водачката в схемата на единично жени Стоева постигна трета поредна победа, след като се наложи над чехкинята Луцие Крулова с 21:13, 21:11 за 29 минути. Утре в спор за място на финала тя ще играе срещу №7 Сюй Вей (Австрия).

На двойки жени №5 Стефани Стоева и Цветина Попиванова също достигнаха до полуфиналите след успех над Агате Куевас и Кейтъл Десмоц-Чакун (Франция) с 15:21, 21:15, 21:12 за 51 минути.

Следващите им съпернички ще бъдат четвъртите поставени Анна Клаусхолм и Лерке Хвид (Дания).

Осмата в схемата при жените Гергана Павлова отпадна на четвъртфиналите след поражение от Атина Торнилд (Дания) с 9:21, 21:13 11:21 за 41 минути.