БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на турнира по бадминтон в Сидни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Българките отстъпиха пред петите поставени Рейчъл Алеся Роуз и Феби Сетианингрум (Индонезия)

Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на турнира по бадминтон в Сидни
Слушай новината

Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Сидни (Австралия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Европейските шампионки, които са номер 3 в основната схема, отстъпиха пред петите поставени Рейчъл Алеся Роуз и Феби Сетианингрум (Индонезия) с 15:21, 12:21 за 42 минути.

Стефани и Габриела Стоеви водеха с 14:11 в първия гейм, след което съперничките им направиха серия от 10:1 и обърнаха резултата. Във втората част българките изостанаха с 9:16 и не успяха да наваксат, приключвайки участието си в надпреварата.

Преди този мач сестрите записаха две поредни победи.

#сестри Стоеви

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
2
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
3
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
4
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
5
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София
6
Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Други спортове

Кануистът Преслав Георгиев се класира за финал А на 200 метра на европейското първенство в Португалия
Кануистът Преслав Георгиев се класира за финал А на 200 метра на европейското първенство в Португалия
Азиатският фестивал се завръща в София с благотворителна кауза Азиатският фестивал се завръща в София с благотворителна кауза
Чете се за: 05:12 мин.
БФ Борба ще изпълни всички законови ангажименти, свързани с подписката за свикване на извънредно Общо събрание БФ Борба ще изпълни всички законови ангажименти, свързани с подписката за свикване на извънредно Общо събрание
Чете се за: 02:12 мин.
Доброволци преминаха специализирано обучение преди световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София Доброволци преминаха специализирано обучение преди световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София
Чете се за: 02:15 мин.
Слав Петков: Спортът променя живота на децата със синдром на Даун Слав Петков: Спортът променя живота на децата със синдром на Даун
Чете се за: 02:17 мин.
Кърсти Ковънтри поздрави Весела Лечева за успешния финал на сагата в БОК Кърсти Ковънтри поздрави Весела Лечева за успешния финал на сагата в БОК
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха първия мач в Мексико Сити
Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха...
Чете се за: 02:55 мин.
Футбол
Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Напрежение и противоречиви сигнали около споразумението между САЩ и Иран Напрежение и противоречиви сигнали около споразумението между САЩ и Иран
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Срещу гонките и опасното шофиране - МВР с мащабни акции и по-строг...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Премиерът и петима министри отговарят на въпроси от депутати
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Васил Терзиев за "Топлофикация София": Дружеството има...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавния дълг
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ