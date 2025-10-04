Стефани Стоева и Габриела Стоева са финалистки на двойки жени на турнира по бадминтон в ОАЕ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Българките са водачки в основната схема.

Снимка: Фейсбук / Българска федерация по бадминтон
Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Българките, които са водачки в основната схема, победиха на полуфиналите номер 4 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:16, 21:14 за 34 минути.

Стефани Стоева и Габриела Стоева водеха в резултата почти през целия мач, като само в първия гейм съперничките им успяха да се доближат на точка, а във втория след 8:6 българките направиха силна серия и без проблеми затвориха срещата.

На финала утре възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова ще играят срещу номер 5 Ян Фей Чън и Лян Чън Сун (Тайван).

За сестрите това е втори финал за последния по-малко от месец, след като на 13 септември станаха шампионки в Льовен (Белгия).

