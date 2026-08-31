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Стефанос Циципас изхвърли шампиона от Синсинати на старта на US Open

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Спорт
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Гъркът обърна Артур Фис с 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4 и постигна първата си победа над французина от пет опита

Стефанос Циципас изхвърли шампиона от Синсинати на старта на US Open
Снимка: БГНЕС
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Стефанос Циципас поднесе една от големите изненади още в първия кръг на US Open. Бившият №3 в света елиминира десетия поставен и актуален шампион от Мастърса в Синсинати Артур Фис след обрат с 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4.

Настоящият №53 в световната ранглиста влезе в срещата като аутсайдер срещу намиращия се в отлична форма французин, но показа част от най-добрия си тенис и записа първи успех срещу Фис в петия двубой помежду им.

Циципас започна агресивно и още в началото на срещата достигна до три възможности за пробив. Фис обаче се измъкна от трудната ситуация благодарение на мощните си удари и постепенно намери ритъма си.

Равновесието се запази до заключителната част на първия сет. При 5:4 в своя полза французинът успя да постави съперника си под напрежение и проби подаването му, за да затвори частта с 6:4.

Фис пренесе инерцията и във втория сет. Атлетизмът и отличното му движение по корта затрудняваха сериозно Циципас, а десетият поставен стигна до аванс от 5:2 и изглеждаше близо до това да поведе с два сета.

Точно тогава обаче настъпи големият обрат в срещата. Циципас отказа да се предаде, навакса изоставането си и успя да вкара сета в тайбрек. Там гръцкият тенисист пое инициативата, реализира два минипробива и се наложи със 7:3, за да възстанови равенството в мача.

Спечеленият втори сет промени изцяло картината на корта. Третата част премина под пълната диктовка на Циципас, който взе пет поредни гейма и се наложи категорично с 6:1. Фис видимо загуби увереността, която демонстрираше в началото на срещата, а гръцкият тенисист започна да контролира разиграванията.

Французинът опита да се върне в двубоя в четвъртия сет и дори успя да заличи пробив пасив. Циципас обаче отново намери начин да пробие подаването му, а напрежението в играта на Фис пролича и след изблик на нерви, при който той счупи ракетата си.

Гъркът не позволи нов обрат и затвори четвъртата част с 6:4, с което подпечата една от най-значимите си победи през сезона.

Успехът идва в любопитен момент за Циципас и заради раздялата му с Горан Иванишевич. Съвместната им работа приключи след публично напрежение и остри критики от страна на хърватския специалист към физическата и психическата подготовка на тенисиста.

С победата над един от най-силно представящите се играчи в последните седмици Циципас показа, че продължава да разполага с качествата да бъде сериозен фактор в най-големите турнири, и направи впечатляваща първа крачка в Ню Йорк.

#US Open 2026 #Артур Фис #Стефанос Циципас

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