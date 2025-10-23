БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стела Енева дари първия си паралимпийски медал на НСА

Спорт
Голямата спортистка връчи медала на ректора проф. Красимир Петков, като му благодари за много важната роля на Академията в живота и в спортната ѝ кариера.

Стела Енева, проф. Лозан Митев
Снимка: НСА
Стела Енева, именитата лекоатлетка и възпитаничка на НСА „Васил Левски“, дари на Академията първия си медал от паралимпийски игри – сребърен, спечелен от състезанията на диск в Пекин 2008. Церемонията беше по време на срещата-разговор под надслов „Сила, дух и наследство – пътят на Стела Енева“, която се проведе в Образователен и олимпийски център на 23 октомври 2025 г. и бе организирана от катедра „Мениджмънт и история на спорта“.

Ръководителят на центъра проф. Лозан Митев в присъствието на ректора проф. Красимир Петков, много преподаватели и студенти, откри събитието. Той заяви, че НСА е най-доброто място за съхранение на спортна история на Академията, защото във висшето училище се осъществява единението между духовното и телесното възпитание при формирането на характери и специалисти. Митев каза още, че е прекрасно, че освен медала Енева ще има възможност да остави своеобразна изповед и послание от името на голям спортист, който се е състезавал в неравностойно положение.

„Благодаря много на Стела Енева, защото това е първото отличие от паралимпийски игри, което получаваме. Първите винаги се помнят. Всичко, което правим тук в центъра, е за младите хора в Спортната академия, запазвайки жива история на студентите от НСА в името на настоящите и бъдещите им колеги. Затова вие имате правото да сте горди, че хората, които наследявате на студентската банка, са постигнали такива забележителни резултати“, заяви ректорът проф. Петков.

„Със смесени чувства съм в момента. Това е първият ми паралимпийски медал. Има тъга, че се разделям с него, но има и удовлетворение. Всеки един медал се изковава първо от благородния метал, после се надписва, слага се лентичката… Но ковачницата е на спортното поле, като за мен ковачницата е НСА. Затова за този медал това е точното място. Тук се изградих като личност, духовно и здравословно, изградих името си. Убедена съм, че и вие след няколко години, когато завършите Академията, ще сте уверени в силите си като специалисти и спортни ръководители и ще бъдете за пример на тези, които идват след вас“, обърна се към студентите Стела Енева.

Голямата спортистка връчи медала на проф. Петков, като му благодари за много важната роля на НСА в живота и в спортната ѝ кариера. От своя страна ректорът поднесе на шампионката сертификат за дарението, значка на Академията и сувенири.

Енева благодари и на свои преподаватели, които присъстваха на церемонията – доц. Величка Александрова и доц. Стефка Джобова от сектор АФАС на катедра „Водни спортове“, и на доц. Нина Атанасова от катедра „Мениджмънт и история на спорта“, която като добра нейна приятелка била в основата на идеята за дарението на медала.

Срещата-разговор продължи с много въпроси към шампионката и завърши със снимки за спомен.

Отличието, което Енева остави в експозицията на Образователния и олимпийски център, е първото от трите най-значими в богатата кариера на успешната спортистка, заедно с двата сребърни медала на диск и гюле от паралимпийските игри Лондон 2012. Наред с това Стела е шампионка и има медали от световни и европейски първенства по лека атлетика за спортисти с увреждания.

