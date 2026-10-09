Стилиян Петров с остра критика към БФС: Оставете футболистите на мира! Проблемът не е на терена

Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров отправи остра критика към управлението на българския футбол и защити настоящите национали след незадоволителните резултати на представителния ни тим. В публикация в социалните мрежи той заяви, че основният проблем не са футболистите, а системата, която ги е изграждала през годините.

Реакцията на Петров дойде след разпространеното интервю на футболния агент Лъчезар Танев от предаването "Арена спорт", в което той коментира проблемите в българския футбол и отправя обвинения към предишното ръководство на БФС.

"Футболът ни страда от плевели! От години те задушават хубавата трева около себе си и пречат тя да расте“, написа Стилиян Петров.

Бившият национал постави под въпрос защо критиките към управлението на футбола идват едва сега от хора, които според него дълги години са били част от същата система.

"Същият човек беше част от същата среда през всичките тези 15 години, за които говори днес. Не стоеше извън системата, а беше част от нея. Затова днешните му думи неизбежно повдигат въпроса: защо всичко това се казва чак сега?“, попита Петров.

Той коментира и последните резултати на националния отбор, сред които пораженията от Люксембург и Исландия, както и равенството с Естония. Според него отговорността не трябва да се прехвърля изцяло върху футболистите, които са продукт на дългогодишните проблеми в развитието на спорта у нас.

"Футболистите са последната брънка. Продуктът на системата!“, категоричен беше бившият капитан на България.

Петров разкритикува и честите обещания за изграждане на отбор за следващите квалификационни цикли, определяйки ги като повтарящо се оправдание за липсата на резултати.