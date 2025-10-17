БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт"

Спорт
Световната вицешампионка по художествена гимнастика бе отличена на бляскава церемония.

Стилияна Николова
Снимка: БТА
Световната вицешампионка по художествена гимнастика от Рио 2025 Стилияна Николова беше обявена за "Жена на годината" в категория "Спорт" по време на бляскава церемония на списание "Грация".

За 20-и пореден път снощи "Грация" отдаде признание на жените, които не просто постигат успехи, а променят средата около себе си - със своята сила, талант и вдъхновение.

"Стилияна е "сърцето" на българската художествена гимнастика - символ на устрем, грация и непримирим дух. Твоята сила и вдъхновение осветяват пътя на всички, които мечтаят високо", написаха от Българската федерация по художествена гимнастика в социалната мрежа Фейсбук.

Гимнастичката благодари за наградата.

"Определено е много приятно да си оценен и за мен е голяма чест, че тази вечер успях да бъда сред тези невероятни хора", заяви Николова.

