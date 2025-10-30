БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стилияна Николова и Ева Брезалиева дариха своя екипировка на НСА

Грациите, които са студентки в Спортната академия, връчиха на ректора проф. Красимир Петков уреди, с които са изпълнявали някои от най-запомнящите си съчетания.

Стилияна Николова и Ева Брезалиева НСА
Снимка: Пресслужба
Изключително успешните състезателки по художествена гимнастика Стилияна Николова и Ева Брезалиева дариха своя състезателна екипировка на НСА „Васил Левски“. Грациите, които са студентки в Спортната академия, връчиха на ректора проф. Красимир Петков уреди, с които са изпълнявали някои от най-запомнящите си съчетания. На церемонията, проведена в Олимпийския и образователен център на НСА, присъстваха преподаватели, сред които доц. Георги Сергиев, ръководител на катедра „Гимнастика“, и много студенти. Николова дари на центъра топка с послание, а Брезалиева – бухалки.

Събитието бе открито от проф. Лозан Митев, ръководител на центъра, който заяви, че дарението има много голямо значение за опазването на историята и културата на общността на НСА.

„Тези две момичета вече са направили изключително много за възрастта си – каза проф. Татяна Янчева, преподавател в академията и психолог на националния отбор по художествена гимнастика. – Ролята в обществото на елитните ни спортисти е огромна. До един момент те прославят България с успехите си, като защитават труда си – както своя, така и на треньорите си. Но имат и още по-важна мисия. Да застават пред свои връстници и с примера си да им дават перспектива за работа и съответно за развитие. Така младите хора разбират, че в България може да имат стойностен живот като резултат на своя труд и способности“, каза Митев.

„Благодаря на Стилияна и Ева първо защото са много големи спортистки и заради тях флагът на страната се издига по целия свят. Благодаря им и защото са личности с големи сърца, дарявайки на центъра нещо много ценно, правейки го заради вас, колеги. Вие сте свидетели на този важен момент, но дарението има огромно значение за всички, които ще дойдат в НСА след вас, защото не само ще знаят, но и ще виждат историята на академията и на нейните студенти. Вярвам, че вече сте се убедили – НСА е мястото, където се изграждат и възпитават не само добри специалисти, но и успешни хора“, сподели проф. Красимир Петков, преди да връчи сертификати за дарението на гимнастичките.

„За нас е изключителна чест и голямо удоволствие да оставим тук частица от себе си, частица от своя труд в тази Зала на славата, както бих я нарекла. Искам да ви пожелая да вярвате в себе си, никога да не се предавате, защото винаги има трудни и тежки моменти, но път напред до успешния край винаги се намира“, сподели Стилияна Николова.

„Много се радвам, че това, което дарихме на НСА ще бъде видяно от много млади хора. Защото вярвам, че спортът държи българите единни и да се подкрепят. Затова преследвайте мечтите си и ги постигайте“, добави Ева Брезалиева.

Вълнуващото събитие завърши с много въпроси към големите спортистки от студентите в разговори след официалната част и снимки за спомен.

