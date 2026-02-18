Стивън Дюбоа спечели олимпийската титла в спринта на 500 м. по шорттрек

Стивън Дюбоа от Канада спечели олимпийската титла в спринта на 500 метра при мъжете на турнира по шорттрек на Игрите в Милано-Кортина 2026.

Дюбоа показа, че опитът е на негова страна и финишира първи с резултат от 40.835 секунди.

Дюбоа в предишните си два финала на игрите не успя да стигне до медал, но тук показа, че е научил уроците си.

Нидерландецът Меле ван'Т Ваут взе среброто с 40.912, а златният медалист от надпреварите на 1000 и 1500 метра Йенс ван'Т Ваут този път остана с бронз. 24-годишният нидерландец записа време от 41.908 секунди.