Стойчо Младенов, Георги Костадинов и Димитър Митов в "Арена спорт" (ВИДЕО)

В предаването "Арена спорт" на 2 юни:

Със Стойчо Младенов коментираме плейофа за Лигата на конференциите между ЦСКА София и ЦСКА 1948, както и българския клубен футбол.



Стойчо Младенов: Когато има добри резултати, има и добър колектив (ВИДЕО)

Ексклузивното интервю с Георги Костадинов за шампионската титла с кипърския Апоел Никозия и целите му с националния отбор.



Георги Костадинов: Когато играеш добър футбол, резултатите ще дойдат (ВИДЕО)

За отговорността да бъдеш вратар - откровен разговор с национала играещ в шотландския Сейнт Джонстън Димитър Митов.

Димитър Митов: Когато играеш за България, трябва винаги да търсиш победата (ВИДЕО)

Рилски спортист празнува първа титла в мъжкото баскетболно първенство.

Любомир Киров: Искам да запазя целия отбор (ВИДЕО)

Чавдар Костов: Надяваме се догодина да бъдем още по-силен отбор (ВИДЕО)

Вижте цялото предаване във видеото!

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