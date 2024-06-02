Стойчо Младенов, Георги Костадинов и Димитър Митов в "Арена спорт" (ВИДЕО)
Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!
В предаването "Арена спорт" на 2 юни:
Със Стойчо Младенов коментираме плейофа за Лигата на конференциите между ЦСКА София и ЦСКА 1948, както и българския клубен футбол.
Стойчо Младенов: Когато има добри резултати, има и добър колектив (ВИДЕО)
Ексклузивното интервю с Георги Костадинов за шампионската титла с кипърския Апоел Никозия и целите му с националния отбор.
Георги Костадинов: Когато играеш добър футбол, резултатите ще дойдат (ВИДЕО)
За отговорността да бъдеш вратар - откровен разговор с национала играещ в шотландския Сейнт Джонстън Димитър Митов.
Димитър Митов: Когато играеш за България, трябва винаги да търсиш победата (ВИДЕО)
Рилски спортист празнува първа титла в мъжкото баскетболно първенство.
Любомир Киров: Искам да запазя целия отбор (ВИДЕО)
Чавдар Костов: Надяваме се догодина да бъдем още по-силен отбор (ВИДЕО)
Вижте цялото предаване във видеото!
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