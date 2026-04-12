Стойчо Младенов празнува рожден ден

ЦСКА използва официалния си сайт и профила си във фейсбук, за да поздрави клубната легенда Стойчо Младенов. Екзекутора на Ливърпул днес навършва 69 години.

"Днес Стойчо Младенов отбелязва своя 69-и рожден ден.

Като футболист на ЦСКА записва 215 мача и 110 гола, като е част от една от най-силните генерации на "армейците" с успехи в България и Европа. През 1982 г. с негови попадения ЦСКА отстранява Ливърпул и достига полуфиналите за КЕШ.

С клуба печели четири шампионски титли, три Купи на България и два пъти Купата на Съветската армия.

Като треньор става шампион с ЦСКА през 2003 и 2008 г., а е част от щаба и през сезон 1996/97 г.

ЦСКА честити празника на Стойчо Младенов и му пожелава много здраве и успехи!", написаха от клуба.