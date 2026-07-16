Столичният булевард „Цар Освободител“ става пешеходен в уикендите през август

Всеки уикенд през август бул. „Цар Освободител“ ще бъде пешеходен и ще се превърне в пространство за разходки, срещи и градски живот. С инициативата „Лято на паветата“ Столичната община отваря едно от най-емблематичните места в София за жителите и гостите на града, като насърчава повече движение, повече време, прекарано заедно, и по-пълноценно използване на обществените пространства.

„София има нужда от повече оживени градски пространства, в които хората да се срещат, да общуват и да прекарват време заедно. „Лято на паветата“ е покана да погледнем към сърцето на града по различен начин – не само като място, през което преминаваме, а като място, на което искаме да останем. Убеден съм, че когато дадем повече пространство на хората, градът става по-жив, по-красив и по-приветлив“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Ограничението за автомобилното движение ще важи в участъка между ул. „Княз Александър І” и бул. „Васил Левски” и ще се прилага само през почивните дни – от 6.00 ч. в събота до 22.00 ч. в неделя. Запазва се преминаването през булеварда по ул. „Г. С. Раковски“ и при пл. „Народно събрание“. През останалото време движението по булеварда ще се осъществява по обичайния ред.

Градският транспорт ще се движи без промени в обслужването, с изключение на нощния транспорт, който ще преминава по бул. „Дондуков”, а автомобилите ще бъдат насочвани към обходни маршрути.