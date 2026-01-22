БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стотици любовни писма, писани през последните пет века, показват в Лондон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:27 мин.
Експозицията Love Letters ще бъде открита преди Деня на влюбените - 14 февруари

стотици любовни писма писани последните пет века показват лондон
Стотици любовни писма, писани през последните пет века, ще бъдат показани в британския Национален архив в Лондон, предаде Асошиейтед прес. Експозицията Love Letters ще бъде открита преди Деня на влюбените - 14 февруари.

Пред агенцията кураторката Виктория Игликовски-Броуд отбелязва, че документите разказват "легендарни романси от британската история" с участието на кралски особи, политици, знаменитости и шпиони, "наред с историите на обикновените хора".

Сред показаните материали са обяви за търсене на еднополови партньори от началото на XX век, писма на влюбени момичета до войници по време на война, средновековна песен за разбито сърце, както и писмо до кралица Елизабет Първа от нейния ухажор Робърт Дъдли, граф на Лестър, написано дни преди смъртта му през 1588 г.

Изложбата е посветена не само на романтичните емоции. Сред документите са завещанието на Джейн Остин от 1817 г., с което тя оставя почти всичко, което има, на сестра си Касандра. Има и писмо от 1956 г., в което бащата на гангстерите близнаци Реджи и Рони Крей моли съда да не ги наказва строго.

Документите включват и искания на обикновени хора, като 71-годишния тъкач Даниъл Ръш, който през 1851 г. моли властите да не го отделят от съпругата му. Тези послания са показани заедно с акта за абдикация на крал Едуард Осми от 1936 г., с който той се отказва от британския престол, за да се ожени за американката Уолис Симпсън.

Любовните истории не са лишени от трагизъм. В изложбата са и писма от лорд Алфред Дъглас, с които иска от кралица Виктория, без успех, да помилва любимия му Оскар Уайлд, както и писмо от Катрин Хауърд, петата съпруга на Хенри Осми, до тайния ѝ любим Томас Кълпепър, написано през 1541 г.

Изложбата Love Letters ще продължи до 12 април, като входът е свободен.

Снимки: БТА

