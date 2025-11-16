БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стоян Георгиев завоюва четири златни медала на световния шампионат по силов трибой в групата на Спешъл Олимпикс

Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Впречатляващо представяне на атлета в Клуж-Напока.

Стоян Георгиев
Снимка: Спешъл Олимпикс България
Атлетът Стоян Георгиев от Стара Загора завоюва четири златни медала на световното първенство по силов трибой на Международната организация по силов трибой (IPF), което се проведе в Клуж-Напока (Румъния), информираха от Спешъл Олимпикс България.

В групата на Спешъл Олимпикс до 83 килограма Стоян Георгиев спечели златото във всички четири дисциплини: клек – 152,5 кг, вдигане от лег – 82,5 кг, мъртва тяга – 160 кг, и трибой – 395 кг на проведената на 15 ноември състезателна серия.

„Важно е да тренираш и да слушаш треньора. Тогава ще успееш. Вълнуващо е да прозвучи българският химн в залата при награждаването“, каза атлетът Стоян Георгиев.

Освен спортните постижения, по думите на Стоян той е спечелил и нещо още по-ценно - множество нови приятели.

„Във всяка дисциплина Стоян подобри личните си рекорди. Той постигна 9 успешни опита от 9 възможни, демонстрирайки отлична подготовка и стабилност на подиума. В класирането „Шампион на
шампионите“, което отчита индивидуалната сила чрез коефициент (отношение между вдигнати килограми и телесна маса), Стоян зае второ място сред всички състезатели от групата на Спешъл Олимпикс – още едно престижно признание за неговото развитие и потенциал“, подчерта националният треньор по силов трибой и европейски съветник на Спешъл Олимпикс Ивелина Кирилова.

Атлетът Стоян Георгиев от Стара Загора участва успешно в програмата на Спешъл Олимпикс България през последните три години. Той е и регистриран към Спешъл Олимпикс България атлет по силов
трибой. Личен треньор на Стоян по силов трибой е неговият дядо Стоян Стоянов.

„Участието ни на Световното първенство беше предизвикателство и стимул за работа през последната година. Стоян имаше подготовка с вдигане на тежести, но силовият трибой изисква друга дисциплина и техника. Постиженията на кръговете от републиканското първенство по силов трибой ни дадоха самочувствие и основание да вярваме, че се борим за злато от самото начало“, коментира Стоян Стоянов, дядо и личен треньор на Стоян Георгиев.

