БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Страхотни дебюти за Антов и Гърков в елита на Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Бившите състезатели на Левски бяха сред топреализаторите за своите отбори.

Венислав Антов, Владимир Гърков
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Венислав Антов записа страхотен дебют за новия си отбор - френския Туркоа. Диагоналът, който спечели сребърен медал на световното първенство във Филипините, и тимът, воден от Дориан Ружейрон, надделяха над Ница с 3:2 (22:25, 26:24, 25:23, 16:25, 15:11) в среща от първи кръг на френския шампионат.

Националът бе топреализатор, като се отчете с 26 точки (1 блокада) и завоюва отличието за Най-полезен състезател (MVP). С 19 точки се разписа Симон Рьорих (1 ас, 4 блокади).

За съперника Шай Майо Либерман завърши с 21 точки (4 блокади), 20 точки добави Давид Дулски (1 ас).

В следващия кръг Туркоа среща Пари Волей, на 24 октомври, петък, от 21:00 ч.

Друг българин, който продължи кариерата си в елита на Франция - Владимир Гърков, също позлати първата си официална среща със Сен Назер. Воденият от Педро Уехара тим надделя над Поатие с 3:2 (11:25, 25:21, 24:26, 25:23, 15:13) в двубой, изигран в зала "Кубертен".

Гърков бе титуляр, като изигра страхотен мач - 21 точки (2 аса), нареждайки го втори по резултатност. Най-голям актив реализира Филип Йон - 23 точки (1 ас, 1 блокада).

За съперника бившият волейболист на Хебър (Пазарджик) Георги Георгиев завърши с 3 точки (1 ас, 1 блокада). По 22 точки записаха Душан Николич (6 аса, 3 блокади) и Тома Пуйол (2 аса, 1 блокада).

В следващия кръг Сен Назер среща Кан, на 25 октомври (събота), от 16:00 ч.

#ВК Туркоа #ВК Сен Назер #Владимир Гърков #Венислав Антов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
2
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Заседание на Народното събрание
4
Заседание на Народното събрание
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
5
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
6
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Български волейбол

Симеон Николов отново блести при втората победа на Локомотив Новосибирск
Симеон Николов отново блести при втората победа на Локомотив Новосибирск
Димитър Каров: Аз съм много доволен и горд Димитър Каров: Аз съм много доволен и горд
Чете се за: 02:05 мин.
Дунав си върна разпределител Дунав си върна разпределител
Чете се за: 00:57 мин.
Предлагат Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич Предлагат Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Халкбанк представи Матей Казийски Официално: Халкбанк представи Матей Казийски
Чете се за: 03:12 мин.
Фантастичен Александър Николов окрили Лубе в българския дуел на италианска земя Фантастичен Александър Николов окрили Лубе в българския дуел на италианска земя
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР) Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)
Чете се за: 06:35 мин.
По света
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Стрелба в Белград: Атакуван е палатков лагер на привърженици на Вучич
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ