Страхотни дебюти за Антов и Гърков в елита на Франция

Венислав Антов записа страхотен дебют за новия си отбор - френския Туркоа. Диагоналът, който спечели сребърен медал на световното първенство във Филипините, и тимът, воден от Дориан Ружейрон, надделяха над Ница с 3:2 (22:25, 26:24, 25:23, 16:25, 15:11) в среща от първи кръг на френския шампионат.

Националът бе топреализатор, като се отчете с 26 точки (1 блокада) и завоюва отличието за Най-полезен състезател (MVP). С 19 точки се разписа Симон Рьорих (1 ас, 4 блокади).

За съперника Шай Майо Либерман завърши с 21 точки (4 блокади), 20 точки добави Давид Дулски (1 ас).

В следващия кръг Туркоа среща Пари Волей, на 24 октомври, петък, от 21:00 ч.

Друг българин, който продължи кариерата си в елита на Франция - Владимир Гърков, също позлати първата си официална среща със Сен Назер. Воденият от Педро Уехара тим надделя над Поатие с 3:2 (11:25, 25:21, 24:26, 25:23, 15:13) в двубой, изигран в зала "Кубертен".

Гърков бе титуляр, като изигра страхотен мач - 21 точки (2 аса), нареждайки го втори по резултатност. Най-голям актив реализира Филип Йон - 23 точки (1 ас, 1 блокада).

За съперника бившият волейболист на Хебър (Пазарджик) Георги Георгиев завърши с 3 точки (1 ас, 1 блокада). По 22 точки записаха Душан Николич (6 аса, 3 блокади) и Тома Пуйол (2 аса, 1 блокада).

В следващия кръг Сен Назер среща Кан, на 25 октомври (събота), от 16:00 ч.