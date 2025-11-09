Страсбург се доближи до върха в Лига 1

Страсбург се върна на победния път и е все по-близо до върха в Лига 1. На свой терен тимът сломи Лил с 2:0 в мач от 12-ия кръг.

Така „синьо-белите“ изместиха своите съперници от четвъртото място в класирането. Те стигнаха до успеха срещу „песовете“ с голове на Емануел Емега. Нидерландецът бе точен в 33-тата и 62-рата минута, а дори изгонването на старши треньора на домакините Лиам Росиниър в средата на второто полувреме заради несъгласие със съдийските отсъждания не им попречи да се поздравят с ценната победа. В последните секунди на средата Калвин Вердонк от тима на Лил получи червен картон за груб фаул.

С успеха Страсбург събра 22 точки, като пред тима са само Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки и Пари Сен Жермен с 24, който по-късно днес гостува на шестия в таблицата Олимпик Лион.

Мец записа трети пореден успех, след като се наложи с 2:1 над Ница и излезе от зоната на изпадащите.

Домакините бяха в ролята на изоставащи на полувремето, след като Ница поведе чрез Мохамед Али-Чо в 35-ата минута, но през втората част показаха много добра игра и стигнаха до заслужен обрат. Готие Ан изравни от дузпа в 53-тата минута, а Хабиб Диало донесе победата на Мец с гол в 84-тата минута.

В класирането Мец се изкачи до 14-ото място с 11 точки, а Ница е девета позиция със 17.