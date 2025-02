Студена, дъждовна нощ в Kанзас Сити

Тези от вас, които в последните десетилетия следят отблизо и под лупа съперничеството между Лионел Меси и Кристиано Роналдо, са чували всичко за тях и вероятно са запознати с едно популярно Интернет-меме, базирано на коментар на един от най-прословутите журналисти Анди Грей: „Със сигурност Лионел Меси е сред най-великите играчи! Но дали може да се справи с една студена, дъждовна и ветровита нощ в Стоук?“.

За да не излизам прекалено много от контекста, това, което Грей има предвид, е, че за аржентинеца би било доста по-трудно да демонстрира брилянтните си технически умения при по-сложни условия от тези, с които беше свикнал по време на пика на кариерата си в Барселона. Теория, която очевидно няма много почва под краката си, дори ако човек погледне само снощната среща между Спортинг Канзас Сити и Интер Маями, където от известно време се подвизава Ла Пулга. Меси бележи доста често по дъждовните терени из Форт Лодърдейл (Флорида), а за нестандартните му и откровено неразгадаеми отигравания може да отделите време, за да изгледате компилациите в сайтовете за видео-съдържание. Ясно е, Меси може да го направи в „студена, дъждовна и ветровита нощ“. И макар навярно никога да не ще имаме възможността да разберем дали точно в Стоук аржентинецът би блеснал, то вече знаем, че в Канзас би го сторил. При температура на въздуха от -17°C. Тази нощ беше първата среща от Конкакаф Чемпиънс Къп, която по някаква причина влиза директно в книгата с по-особените статистики за Меси. Ако се питате защо – това беше мачът, играл се при най-студени условия в цялата професионална кариера на великия №10. Та при тези доста облагодетелстващи състезателите градуси Меси пак намери начин да стори това, с което спечели сърцата на всички в Барселона и Аржентина, отбелязвайки чудесен гол при това с по-слабия си десен крак. Хипнотизиращ контрол, безмилостен удар в далечния ъгъл.

„Напълно нормално за него“, беше лаконичният коментар на треньора на Интер и дългогодишен съотборник на Меси Хавиер Масчерано, който надали използва особено сериозно треньорските си умения и идеи, когато трябва да влиза в контакт с рекордьора по голове за Барселона. Но дори красивото попадение на аржентинеца трудно можеше да стопли хората по трибуните. И това се превръща в един от основните проблеми на американското футболно първенство – прекаления студ в някои от месеците през сезона, редом с огромните разстояния, които някои отбори изминават, за да гостуват. Самите играчи се чувстват некомфортно, докато не спират да тичат, какво остава за привържениците, приличащи на ледени висулки, застанали на едно място някъде из трибуните. Масчерано говори и по тази тема:

И далеч не е единственият, който сериозно е критикувал решенията футболни срещи да се провеждат при толкова ниски температури. Във всяка една от последните три години имаше поне по един мач, който се игра като в ледена епоха и предизвика негодуванието поне на един треньор. Наставникът на ЛАФС Стив Черундоло дори си позволи да нарече двубоя срещу Реал Солт Лейк преди 12 месеца „абсолютна шега“ и „едно от най-лошите спортни събития, провеждали се някога“, за което скоро след това беше глобен. Късметът му не се промени особено и сега, след като ЛАФС игра срещу Кололардо при -16°C.

