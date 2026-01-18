Супер Александър Николов не спаси Лубе Чивитанова в Италия

Александър Николов отново бе големият лидер на Кучине Лубе Чивитанова, който преклони глава за седми път от началото на сезона в италианската Суперлига. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Перуджа с 1:3 (17:25, 19:25,25:22, 14:25) в среща от 17-ия кръг, изиграна в "Еуросуоле Форум".

Волейболистите на загатнаха за своя потенциал в третия гейм но в останалите не успяха да се противопоставят на лидера в италианския елит. Това означава, че Лубе продължава да се намира на шестото място във временното класиране с 10 победи, 7 загуби и 31 точки. Следващият мач за Николов и компания в шампионата ще бъде на 25 януари (неделя), когато ще имат визита на Милано.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от A.S. Volley Lube Civitanova (@asvolleylube)





Първият гейм стартира равностойно и вървеше точка за точка, но постепенно гостите увеличиха оборотите и не срещнаха трудности да вземат да го спечелят с 25:17. Лидерът в подреждането на шампионата взе нещата в свои ръце още от рано във втората част и поддържаше разлика, което отвори пътя му за 25:19 и 2:0 в общия резултат.

Третият гейм предложи доста повече интрига и поделено надмощие, но чрез силен край домакините намериха сили да стигнат до 25:22 и да останат в играта. Подобен бе сценарият и в началото на четвъртата част, но постепенно гостите отвориха преднина, с която сломиха съпротивата на своя съперник след 25:14.

Както по традиция, Николов започна сред титулярите и не разочарова. Българският национал бе единственият за Лубе с двуцифрен точков актив. Посрещачът финишира с (1 блок и 4 аса).

Ерик Льопки заби 9 точки от неговите съотборници.

Камил Семенюк се отличи за победителите с 16 точки. Уасим Бен Тара добави 15, Олег Плотницки приключи с 11.