Суперкомпютърът на Opta посочи Испания като №1 фаворит за световната титла

Испания е основният фаворит за спечелването на Световното първенство по футбол през 2026 година според последната прогноза на аналитичната компания Opta.

Суперкомпютърът на компанията е провел 10 000 симулации на предстоящия шампионат, а в 16,1% от тях именно испанският национален отбор достига до световната титла. Това поставя "Ла Фурия Роха“ на върха сред претендентите за трофея преди началото на турнира.

Сред останалите големи фаворити са Англия, Франция и действащият световен шампион Аржентина, които също записват над 10 процента шанс за триумф според изчисленията на модела.

В същото време симулациите определят като малко вероятно някой от трите домакина - САЩ, Мексико или Канада да стигне до световната титла.

Мондиал 2026 ще бъде исторически с разширения формат от 48 национални отбора. Испания ще започне участието си в група H, където нейни съперници ще бъдат Кабо Верде, Уругвай и Саудитска Арабия.

Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъде излъчвано в ефира на Българската национална телевизия.