Супертайфун с ветрове до 230 км/ч се насочва към Филипините

Супертайфун със скорост между 180 и 230 километра в час се насочва към Филипините.



Над 100 хиляди души вече са евакуирани от застрашените райони. Отменени са повече от 300 полета. Преди дни страната беше връхлетяна от друг тайфун, който отне живота на повече от 200 души и предизвика огромни наводнения. Над 100 души все още са в неизвестност. Приближаването на новата стихия, обаче, спря спасителните операции.

Заради двата мощни тайфуна в страната е обявено бедствено положение.