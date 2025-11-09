БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Супертайфун с ветрове до 230 км/ч се насочва към Филипините

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Азия
Запази

Над 100 хиляди души вече са евакуирани от застрашените райони

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Супертайфун със скорост между 180 и 230 километра в час се насочва към Филипините.

Над 100 хиляди души вече са евакуирани от застрашените райони. Отменени са повече от 300 полета. Преди дни страната беше връхлетяна от друг тайфун, който отне живота на повече от 200 души и предизвика огромни наводнения. Над 100 души все още са в неизвестност. Приближаването на новата стихия, обаче, спря спасителните операции.

Заради двата мощни тайфуна в страната е обявено бедствено положение.

#нов тайфун #евакуирани #Филипини

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
4
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получава руски петрол и газ
6
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
4
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
5
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Още от: По света

Трудови реформи в Португалия: Масов протест срещу готвените промени
Трудови реформи в Португалия: Масов протест срещу готвените промени
Украйна на ръба на енергиен колапс Украйна на ръба на енергиен колапс
Чете се за: 00:52 мин.
Треска за диаманти: Розов диамант на търг в Женева Треска за диаманти: Розов диамант на търг в Женева
Чете се за: 00:30 мин.
Израелски удари с дрон в Ливан: Обект на атаката са членове на "Хизбула" Израелски удари с дрон в Ливан: Обект на атаката са членове на "Хизбула"
Чете се за: 00:45 мин.
Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в срещата на Г-20 в Република Южна Африка Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в срещата на Г-20 в Република Южна Африка
Чете се за: 00:17 мин.
Български лекари провеждат безплатни прегледи за репродуктивно здраве в Албания Български лекари провеждат безплатни прегледи за репродуктивно здраве в Албания
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Украйна на ръба на енергиен колапс Украйна на ръба на енергиен колапс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Откриха изчезналата във Витоша Стефани Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
И днес няма да работи третата линия на метрото И днес няма да работи третата линия на метрото
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облачно и дъждовно време и през новата седмица
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трудови реформи в Португалия: Масов протест срещу готвените промени
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Младите изместват кафето и прясното мляко сутрин - залагат на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ