Светият синод изпрати казуса с уволнението на отец Иван Янков на Сливенската митрополия

Светият синод определи като неоснователни жалби срещу низвержението на сливенски свещеник и ги препрати към Сливенската митрополия. Това съобщава на сайта си Митрополията, като публикува решението на Синода.

На свое заседание, проведено на 2 април, Светият синод на Българската православна църква е разгледал постъпили жалби във връзка с наложеното на 11 февруари 2026 г. наказание „низвержение без отлъчване от Църквата“ на иконом Иван Янков Иванов. Жалбите са определени като неоснователни. Светият синод препраща жалбите по компетентност към Сливенския митрополит и Сливенския епархийски съвет в качеството му на първоинстанционен духовен съд, се посочва в съобщението.

Отец Иван Янков бе низвергнат от духовен сан от Епархийския съвет за църковни провинения против вярата, каноните и устава. Решението бе потвърдено единодушно от Светия синод. Последваха редица протести пред църквата в кв."Речица", където служеше. Организирана бе и подписка с искане той да бъде възстановен като свещеник и председател на църковното настоятелство при храма „Света Троица“.



