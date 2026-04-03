Почина големият композитор Михаил Белчев
Светият синод изпрати казуса с уволнението на отец Иван Янков на Сливенската митрополия

от БНТ , Източник: БТА
Светият синод определи като неоснователни жалби срещу низвержението на сливенски свещеник и ги препрати към Сливенската митрополия. Това съобщава на сайта си Митрополията, като публикува решението на Синода.

На свое заседание, проведено на 2 април, Светият синод на Българската православна църква е разгледал постъпили жалби във връзка с наложеното на 11 февруари 2026 г. наказание „низвержение без отлъчване от Църквата“ на иконом Иван Янков Иванов. Жалбите са определени като неоснователни. Светият синод препраща жалбите по компетентност към Сливенския митрополит и Сливенския епархийски съвет в качеството му на първоинстанционен духовен съд, се посочва в съобщението.

Отец Иван Янков бе низвергнат от духовен сан от Епархийския съвет за църковни провинения против вярата, каноните и устава. Решението бе потвърдено единодушно от Светия синод. Последваха редица протести пред църквата в кв."Речица", където служеше. Организирана бе и подписка с искане той да бъде възстановен като свещеник и председател на църковното настоятелство при храма „Света Троица“.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Почина големият композитор Михаил Белчев
4
Почина големият композитор Михаил Белчев
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Общество

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос" Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Чете се за: 02:52 мин.
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
