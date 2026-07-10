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Световен шампион по футбол с голям жест, върна обратно в България знаменит екип от победата над Германия

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Спорт
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Благодарение на поредния голям жест от страна на Томас Бертолд, 32 години по-късно екипът на Цанко Цветанов се прибра обратно в България

Световен шампион по футбол с голям жест, върна обратно в България знаменит екип от победата над Германия
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Навръх поредната годишнина от може би най-великата победа в историята на българския футбол – с 2:1 на действащия шампион Германия на четвъртфиналите на световното първенство преди 32 години - САЩ’94, организацията Bulgarian Football Shirts върна пореден ценен екип обратно в България. Това е фланелката на левия бранител Цанко Цветанов, който след края на мача разменя с Томас Бертолд – бранител на Бундестима.

На 10 юли 1994 г. Цанко Цветанов излиза като титуляр на „Джайънтс Стейдиъм“, като престоява през всичките 90 минути на терена. След последния съдийски сигнал, смълчал милиони германци по света, Цветанов разменя екипа си с Томас Бертолд.

Подобно на Луис Мигел Салвадор, който години наред пази фланелката на Наско Сираков от друг емблематичен мач - осминафинала срещу Мексико, световния шампион от 1990 г. също съхранява над три десетилетия тази на крайния бранител. Благодарение на поредния голям жест от страна на легендарния германски бранител, 32 години по-късно екипът на Цанко Цветанов се прибра обратно в България.

С този истински музеен експонат Bulgarian Football Shirts продължава мисията си да върне възможно най-много фланелки от емблематични мачове обратно в страната.

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