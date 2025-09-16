Световният ден на бамбука



На 18 септември 2025 г. се отбелязва Световния ден на бамбука и затова Университетската ботаническа градина – София кани всички желаещи на събитие по този повод.То ще се проведе в градината на ул. Московска №49 и ще предложи разнообразна програма за посетителите.

Специални гости на празника ще бъдат представители на Посолството на Република Индонезия, които ще се включат в инициативата и ще представят културното и екологично значение на бамбука.

Бамбукът е известен със своята устойчивост, бърз растеж и ключова роля за екологичния баланс, като допринася за абсорбирането на въглероден диоксид, обогатяването на почвата и осигуряването на естествено убежище за редица видове. Отбелязването на този ден цели да популяризира значението на бамбука за природата и човешкото общество и да вдъхнови интерес към устойчиви практики.

Посетителите ще могат да се насладят на изложби, демонстрации и интерактивни занимания, свързани с бамбука и неговото приложение в културата и ежедневието.





