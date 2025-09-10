БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Световният шампион с Франция през 2018 г. Стив Манданда обяви, че слага край на кариерата си

Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

След края на договора си с Рен това лято, Манданда обяви, че се оттегля от спорта.

световният шампион франция 2018 стив манданда обяви слага кариерата
Слушай новината

След три години на „Стад Рен“, Стив Манданда реши да сложи край на професионалната си кариера. Френският вратар обяви, че се оттегля от спорта пред L'Équipe.

„Трябваше ми време, за да го приема, първо, защото не е лесно, но да, спирам. Мислех дълго, защото получих много обаждания (бел. ред.: Льо Авър, Лориен, Гингам, Брест, Монпелие), но всеки път казвах не“, сподели Манданда.

40-годишният френски национал играе на най-високо ниво от около двадесет години. Роденият в Демократична Република Конго страж започва в акадамията на Льо Авър, след това преминава в Олимпик Марсилия през 2008 г. Избиран е пет пъти за вратар на годината в Лига 1.

Подвизава се и в английския Кристъл Палас за един сезон. През 2017-а се завръща в Марсилия с тригодишен договор за 3 милиона евро. На 22 декември 2018 г. Манданда изиграва своя мач номер 500 с екипа на Олимпик при равенството 1:1 срещу Анже.

През 2022 година подписва с Рен, където приключва и кариерата си днес.

Емблематичният бивш капитан на Олимпик Марсилия, който държи рекорда за най-много изиграни мачове за клуба - 613, има и 35 официални двубои и за „сините“.

Манданда получава първата си повиквателна за националния отбор през 2007 г., въпреки че прави официалния си дебют срещу Еквадор в приятелска среща през май 2008 г. преди европейското първенство. Той е резерва на Юго Лорис в продължение на много години във френския национален отбор.

На Мондиал 2018 опази суха вратата на "сините" в мача от груповата фаза срещу Дания, което бе и дебютното му участие в турнира.

През ноември 2022 г. беше включен в състава на Франция за световното първенство по футбол в Катар, където започна като титуляр срещу Тунис в последния мач от груповата фаза. Тогава той стана най-възрастният футболист, носил фланелката на "сините". На 37 години и 247 дни Манданда надмина по старшинство легендата на Франция Бернар Лама, който играе срещу Англия през септември 2000 г. на възраст 37 години и 148 дни.

На 14 януари 2023 г. стражът обяви оттеглянето си от националния тим, а днес се разделя с футбола завинаги.

Стив Манданда е в състава на Франция на четири европейски (2008, 2012, 2016 и 2020) и на три световни първенства (2010, 2018, 2022).

Любопитен факт от личния му живот е, че той има трима по-малки братя и тримата се изявяват като вратари.

#Стив Манданда

