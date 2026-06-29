БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Мондиал 2026
Световен футбол
Национални отбори
Футбол
Спорт
Световно първенство: Бразилия - Япония (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
22:23, 29.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
"Селесао" се наложи с 2:1 след обрат.
Снимка: БТА
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: БТА
Сподели
Копирано в клипборда
#Мондиал 2026
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
3
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
4
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти
5
Честит Петровден!
6
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Реклама
Още от: Мондиал 2026
Неповторимото световно! Вижте разказ от първо лице на Виктория Георгиева
Феновете на Бразилия очакват с нетърпение 1/16-финала срещу Япония
20:08, 29.06.2026
Чете се за: 00:30 мин.
Никога не отписвайте Япония
20:05, 29.06.2026
Чете се за: 01:07 мин.
Всички обичат Неймар
19:49, 29.06.2026
Чете се за: 01:27 мин.
Най-старият спорт с топка произлиза от Мексико
19:23, 29.06.2026
Чете се за: 01:12 мин.
Хиляди фенове се наредиха на опашка, за да видят купата от световното първенство
17:01, 29.06.2026
Чете се за: 00:50 мин.
Реклама
Водещи новини
Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като...
17:58, 29.06.2026 (обновена)
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
С много критики и под условие социалните партньори приеха проекта за държавния бюджет
21:58, 29.06.2026
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Голям пожар избухна в района на Айтос
22:30, 29.06.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Опасни жеги в цялата страна, рекордьор е Свищов с 39° - какви са препоръките на здравните власти?
20:24, 29.06.2026
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Аферата "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след...
18:40, 29.06.2026
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Спор за попечителство вероятно е мотивът за стрелбата в Германия
22:03, 29.06.2026
Чете се за: 00:30 мин.
По света
ООН: Близо 7 млн. души са засегнати от земетресенията във Венецуела...
16:37, 29.06.2026 (обновена)
Чете се за: 02:07 мин.
Латинска Америка
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ...
20:46, 29.06.2026
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ