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Световно първенство: Бразилия - Япония (ГАЛЕРИЯ)

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"Селесао" се наложи с 2:1 след обрат.

Бразилия - Япония
Снимка: БТА
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Снимки: БТА

#Мондиал 2026

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