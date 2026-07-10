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Световно първенство: Испания - Белгия (ГАЛЕРИЯ)

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Световно първенство: Испания - Белгия (ГАЛЕРИЯ)
Снимка: AP Photo
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Снимки: AP Photo

#Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026 #национален отбор на Белгия по футбол

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