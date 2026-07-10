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Световно първенство: Испания - Белгия (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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23:56, 10.07.2026
Спорт
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Снимка: AP Photo
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Снимки: AP Photo
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#Национален отбор на Испания по футбол
#Мондиал 2026
#национален отбор на Белгия по футбол
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