Тайфун с размерите на Франция приближава Китай

Мощен тайфун с размерите на Франция приближава източен Китай. Синоптиците очакват множество щети и свлачища утре сутрин. Тайфунът Бави вече удари северен Тайван, където бяха евакуирани 14 000 души, а 36 пострадаха.

Бурята премина и през няколко японски острова - Ишигаки и Яеяама, където хиляди домакинства останаха без ток заради пороите и ветровете. Свлачища вече взеха 17 жертви във Филипините. Тайфунът Бави започна като супертайфун със скорост на ветровете от 290 км/ч, но намали интензитета си и вече се класифицира като клас 1 тайфун - най-ниската степен. Властите са категорични обаче, че рисковете са големи заради обилните валежи.