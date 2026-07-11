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Пристанищна инфраструктура в Одеса е повредена след поредните руски удари

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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По света
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Москва обяви, че близо 180 украински дрона са свалени над територията на Русия

Пристанищна инфраструктура в Одеса е повредена след поредните руски удари
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Поредна нощ на руски атаки срещу Украйна - един човек е загинал, а поне шест са ранени в столицата Киев.

За удари се съобщава и в Одеса. Повредена е пристанищна инфраструктура. Украинските системи за ПВО не са успели да прихаванат руските ракети.

От руското министерство на отбраната съобщиха, че през изминалата нощ над територията на Русия са обезвредени близо 180 дрона.

Администрацията на президента Доналд Тръмп ще подкрепи законопроект, който ще наложи тежки финансови санкции на купувачите на руски петрол. Това заявиха представители на Демократическата и Републиканската партия.

#свалени дронове #пристанищна инфраструктура #удари #одеса

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