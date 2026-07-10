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САЩ ще наложат допълнителни санкции на Русия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Съгласие между републиканци и демократи за нов законопроект за санкции срещу Москва

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Четирима американски сенатори от Републиканската и Демократическата партия съобщиха, че са постигнали споразумение с администрацията на президента Доналд Тръмп за придвижване на актуализиран законопроект за санкции срещу Русия. Линдзи Греъм, Ричард Блументал, Джийн Шахийн и Роджър Уикър излязоха със съвместно изявление:

„С гордост обявяваме, че постигнахме споразумение с администрацията на Тръмп да придвижим напред нашия актуализиран законопроект за санкции срещу Русия. Много сме доволни от този значителен напредък и очакваме да представим законопроекта съвсем скоро. Тъй като Русия засилва избиването на цивилни, наложително е законодателната и изпълнителната власт да работят заедно, за да създадат инструменти, които да наложат висока цена на онези, които купуват руски нефт и природен газ, като по този начин финансират военната машина на Путин."

В сряда американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За разлика от предходни техни разговори, този премина в по-приятелски тон, а Тръмп обяви, че ще разреши на Украйна да получи лиценз за производство на системи Пейтриът. По-рано днес Доналд Тръмп обяви, че предстои да проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

#на Русия #допълнителни санкции #САЩ

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