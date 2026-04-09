Тайсън Фюри насочва поглед към Антъни Джошуа преди сблъсъка с Арсланбек Махмудов

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри заяви, че желае да се изправи срещу Антъни Джошуа в дългоочакван британски сблъсък, ако спечели предстоящия си двубой срещу Арсланбек Махмудов.

37-годишният Фюри ще се качи отново на ринга в събота на стадиона на Тотнъм в Лондон, където ще срещне руснака, базиран в Канада.

"Трябва да мисля за Арсланбек Махмудов, но ако всичко върви добре, мачът с Джошуа е следващият, който искам. Напълно съм готов веднага след това“, коментира Фюри пред BBC.

Антъни Джошуа за последно се би през декември, когато нокаутира американеца Джейк Пол в шестия рунд на среща в Маями. Потенциалният двубой между двамата британци от години е сред най-желаните в тежката категория.