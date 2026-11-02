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Такси се вряза в кон на пътя край Казанлък, трима души пострадаха

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Снимка: БТА/Архив
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Трима души пострадаха, след като таксиметров автомобил се блъсна в кон на пътя между Казанлък и село Бузовград. Инцидентът е станал рано сутринта на 1 ноември, като за пострадалите няма опасност за живота.

Около 5.55 часа 51-годишният водач на лек автомобил, движещ се в посока Казанлък, се натъкнал на внезапно излязло на пътното платно животно. Сблъсъкът станал на около три километра след село Бузовград. Шофьорът не успял да избегне удара.

На мястото били изпратени полицейски екип и линейка. Водачът бил прегледан от медицински специалисти и освободен за домашно лечение. Алкохолната му проба е отрицателна.

Часове след произшествието, около 11.40 часа, в полицията постъпила информация от Спешна помощ в Казанлък за двама непълнолетни, потърсили медицинска помощ. Младежите, и двамата на 17 години, заявили, че са били пътници в катастрофиралото такси.

По техни думи те напуснали мястото на инцидента, преди пристигането на полицията и медицинските екипи. След извършените прегледи и двамата били освободени, без опасност за живота.

Към момента няма официална информация за състоянието на коня, участвал в пътния инцидент.

#кон #такси #Казанлък #катастрофа

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