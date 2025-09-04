Такситата в Атина ще стачкуват на 9 и 10 септември

Синдикатът на водачите на таксиметрови автомобили в гръцката област Атика (САТА) е обявил 48-часова предупредителна стачка на 9 и 10 септември, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Президентът на синдиката Тимиос Либеропулос обяви, че повод за стачката е наредба, която опростява процедурите за работата на частните микробуси под наем с шофьор.

Либеропулос заяви, че е „задължение на държавата да защити обществения характер на (превозните средства) до 9 места, които са работа на такситата“ и че микробусите "искат да откраднат работата" и да "унищожат професията" на таксиметровите шофьори.

Той каза, че за едно и също нарушение таксиметровият водач може да изгуби разрешителното си за до шест месеца, а шофьорът на микробус се глобява между 480 и 800 евро и получава същия ден регистрационните си номера обратно.

От своя страна секретарят на Общогръцката федерация на автомобилите под наем с шофьор Маринос Микалеф обясни в телевизионно предаване, че с наредбата само се опростяват бюрократични процедури и се намаляват някои несъразмерно високи глоби. Той заяви още, че броят на туристите в Гърция вече надхвърля 30 милиона годишно, което поражда нови нужди в транспортния сектор.