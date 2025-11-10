Таня Гатева: Искам във всеки следващ мач да развива своя потенциал

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нека заедно направим Ботевград трудна крепост за всеки съперник, заяви селекционерът на баскетболните националки относно първото домакинство от европейските квалификации, което е срещу Черна гора.

таня гатева посвещавам победа целия женски баскетбол
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Таня Гатева иска българският национален отбор да показва и развива своя потенциал във всеки следващ мач от първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027 във Финландия, Швеция, Белгия и Литва. Селекционерът на българките смята, че са преодолими и трите тима, с които ще срещнат в група Е – Азербайджан, Черна гора и Украйна. „Лъвиците“ ще открият участието си в пресявките на 12 ноември (сряда), когато е спорят с азербайджанките от 13:00 часа в Баку.

Гатева сподели своите очаквания за предстоящите срещи на представителния ни тим пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

- Наскоро казахте, че тимът носи във вените си борбен дух и характер. Това ли е част от рецептата за класиране на европейско първенство?

- Да, това е един от най-важните елементи. Във всеки отбор има тактика, има стратегия, но без характер и борбеност няма как да се постигне нещо голямо. Нашите момичета показват желание, готовност да се жертват една за друга и това е основата, върху която градим. Разбира се, предстои още работа, но духът е там и това ми дава увереност.

- Обявихте състава за първия игрови прозорец от евроквалификациите. Това ли е оптималният състав и всички ли са здрави?

- Това е съставът, който според нас е най-подготвен в момента. Има още няколко момичета, които могат да попаднат, но в този прозорец това е моето решение. Здрави са всички, има болежки, но медицинският щаб работи усилено, за да ги отстрани.

- Какво е мнението ви за съперниците в групата и преодолима ли е тя?

- Няма да подценим нито един отбор в групата. Смятам, че всички съперници са преодолими. Всичко зависи от нас. Искам нашият отбор във всеки следващ мач да показва и развива своя потенциал.

- Какво бихте казали на феновете, за да дойдат и да ви подкрепят в домакинството срещу Черна гора на 18 ноември в Ботевград?

- Искам да поканя всички фенове, клубове и баскетболни деятели да застанат до нас на трибуните и да усетят атмосферата. Вашата енергия дава още по-голяма сила на момичетата. Нека заедно направим Ботевград трудна крепост за всеки съперник!

