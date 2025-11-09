Александър Везенков и Олимпиакос продължават да трупат победи в Гърция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национал остана далече от стандартното си представяне, но това не спря "червено-белите" в елита на южната ни съседка.

везенков развихри пореден верен ход олимпиакос гърция
Слушай новината

Александър Везенков и Олимпиакос нямат спиране от началото на сезона в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници сразиха Кардица със 102:82 в среща от шестия кръг, изиграна в Довреца на мира и дружбата.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година за пореден път започна сред титулярите, но остана далече от стандартното си представяне, тъй като бе спестен до голяма степен от Йоргос Барцокас. Българският национал за първи път през сезона завърши едноцифрен точков актив. Крилото финишира със скромните за неговите възможности с 4 точки и 1 борба за само 14 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 1/2 от средно разстояние, 0/2 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Мачът беляза завръщането в игра на Кийнън Еванс, който бе аут 533 дни.

По този начин тимът от Пирея продължава с пълен актив от шест победи в шампионата на южната ни съседка. На 16 ноември (неделя) Везенков и компания ще имат визита на Промитеас.

Поделеното надмощие властваше в отриващите минути, но малко по-доброто лице в нападение предостави възможността на домакините да си издействат аванс от 3 точки. „Червено-белите“ загатнаха, че статуквото няма да се запази във втория период, когато постепенно натрупаха двуцифрена преднина и се прибраха в съблекалнята при 55:39.

Тимът от Пирея не намали оборотите и в хода на третата част, удържайки опитите за щурм на своя съперник, за да си осигури 14-точков актив след 30 минути игрово време. Гостите се опитаха да отвърнат на предизвикателството в заключителната четвърт и до известна степен това се получи, но участникът в Евролигата показа, че няма как да се стигне до изненада и сложи точка на спора.

Тайлър Дорси се отличи за "червено-белите" с 19 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Донта Хол, Кийнън Еванс, Алек Питърс и Еван Фурние се разписаха с по 15.

