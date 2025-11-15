Таня Гатева определи състава на България за срещата с Украйна

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева определи състава за предстоящия двубой от група Е на евроквалификациите срещу Украйна.

Мачът между българките и украинките ще се изиграе днес от 18.30 часа в латвийската столица Рига.

Избраничките на селекционера Таня Гатева: Гергана Иванова, Карина Константинова, Катрин Стоичкова, Радостина Христова, Борислава Христова, Илияна Георгиева, Янина Тодорова, Юлияна Вълчева, Валерия Алексиева, Преслава Колева, Деница Манолова, Кайла Хилсман.

Националките имат в актива си една победа в група Е на пресявките, след като победиха Азербайджан със 141:48 в първия си двубой.

Тимът на Украйна също спечели в първия си мач след 71:65 срещу Черна гора.