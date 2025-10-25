Тази вечер връщаме стрелките с един час назад

Тази вечер, в 04:00 часа, преминаваме към зимно (астрономическо) часово време, което означава да върнем часовниците си с един час назад. На практика получаваме 60 минути допълнителен сън, преди да започне новата седмица.

Смяната на часа се прави всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври.

Ако използваш телефон, таблет или компютър – те обикновено се настройват автоматично. За аналоговите часовници ще трябва лична намеса.

Експерти съветват:

да си легнем навреме, за да избегнем стрес за организма;

да очакваме лека промяна в биоритъма през следващите дни.

Следващата смяна ще бъде в последната неделя на март, когато часовниците отново ще тръгнат напред.