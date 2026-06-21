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Технически проблем с диабетния сензор затруднил Зверев срещу Фриц

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Спорт
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Германецът отстъпи пред американеца със 7:6 (4), 4:6, 5:7 след близо два часа и 40 минути игра.

Зверев Хале
Снимка: БТА

Шампионът от „Ролан Гарос“ Александър Зверев разкри, че технически проблем с глюкозния му сензор е повлиял сериозно на състоянието му по време на загубата от Тейлър Фриц в полуфиналите на турнира в Хале.

Германецът отстъпи пред американеца със 7:6 (4), 4:6, 5:7 след близо два часа и 40 минути игра, като това бе седмо поредно поражение на Зверев срещу Фриц.

След двубоя третият в световната ранглиста обясни, че е изпитал сериозни затруднения заради неправилни показания на устройството, което използва за контрол на диабет тип 1.

„Имах огромни проблеми с нивата на кръвната захар. Сензорът ми отчете много високи стойности, а всъщност те са били ниски. Заради това си поставих значително повече инсулин, отколкото беше необходимо“, коментира Зверев.

Той разкри още, че по време на първите 45 минути от срещата е бил принуден да приеме около 350 грама захар, за да стабилизира състоянието си.

„Чувствах се наистина ужасно. Това беше изключително тежка ситуация“, призна германецът.

Въпреки физическите проблеми Зверев не потърси оправдание за поражението си и отдаде заслуженото на съперника.

„Борих се докрай и дадох всичко от себе си. В крайна сметка обаче Тейлър заслужаваше победата. Той беше по-добрият играч днес“, заяви шампионът от Париж.

28-годишният тенисист, който живее с диабет тип 1 от четиригодишна възраст, използва специализирана технология за постоянно проследяване на нивата на глюкозата. Според него подобна грешка на устройството се случва за първи път.

„Работя с тези сензори от 2016 или 2017 година и за девет години никога не бях виждал толкова сериозно разминаване в показанията“, каза още Зверев.

Германецът увери, че инцидентът не буди притеснения преди старта на Уимбълдън, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли, и очаква да бъде напълно готов за третия турнир от Големия шлем за сезона.

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#тенис турнир в Хале 2026 # Александър Зверев

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