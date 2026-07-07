Тейлър Фриц не остави шансове на Бублик и продължава към четвъртфиналите на Уимбълдън

Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън, след като победи Александър Бублик с 7:6(1), 6:4, 6:4 за час и 41 минути игра на Централния корт в Лондон.

Шестият поставен американец демонстрира солидна игра през целия двубой и не позволи на представителя на Казахстан да намери ритъм. След като спечели убедително тайбрека на първия сет, Фриц контролираше събитията на корта и с по един пробив във втория и третия сет стигна до успеха в три части.

С победата американецът достигна до четвъртфиналите на Откритото първенство на Великобритания за четвърти път в последните пет издания на турнира. Той продължава да преследва първата титла от Големия шлем в кариерата си, след като най-доброто му представяне остава финалът на Откритото първенство на САЩ през 2024 година.

Фриц вече е десетият американски тенисист, достигал поне четири четвъртфинала на Уимбълдън – постижение, което го нарежда редом до легенди като Пийт Сампрас, Джими Конърс и Джон Макенроу.

В спор за място на полуфиналите Фриц ще се изправи срещу победителя от прекъснатия двубой между втория поставен Александър Зверев и чеха Иржи Лехечка, в който германецът водеше с 6:4, 7:5, 3:3 преди спирането на срещата.