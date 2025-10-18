Теодора Цанева спечели квота за световното първенство по карате в Кайро

Теодора Цанева спечели квота за българското карате за световното първенство в Кайро през ноември. В категория 50 кг. кумите Цанева записа последователни победи в групата без да позволи да и бъде отбелязана точка срещу Лили Косгроув от Великобритания с 3:0, срещу Ман Ваи Фон от Макао с 1:0 и срещу Редона Гаши от Косово с 6:0.

В решаващият мач за класиране за Световното Теди надигра Хавраа Ал Ажми от ОАЕ с 2:1 и буквално получи билет за Кайро.

Останалите ни представители в днешния ден играха страхотно, но отпаднаха в групите си. В категория 75 килограма кумите Искрен Тодоров загуби двубоите си срещу представителите на Швейцария и Армения.

На ката Велизара Костова и Ангел Ангел се представиха отлично, но също отпаднаха в групите на надпреварата.